Dabei wurde ein PKW, welcher auf dem Parkplatz vor dem Hotel "Zur Neroburg" abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, die Polizei Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 oder per E-Mail unter pidaun@polizei.rlp.de zu kontaktieren.
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Dabei wurde ein PKW, welcher auf dem Parkplatz vor dem Hotel "Zur Neroburg" abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, die Polizei Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 oder per E-Mail unter pidaun@polizei.rlp.de zu kontaktieren.