Am 24.11.2026 kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:10 Uhr an der Hauptstraße 29 in 54570 Neroth zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Dabei wurde ein PKW, welcher auf dem Parkplatz vor dem Hotel "Zur Neroburg" abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, die Polizei Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 oder per E-Mail unter pidaun@polizei.rlp.de zu kontaktieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Telefon: 06592-96260

Email: pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell