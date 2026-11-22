Am Mittwoch, den 18.11.2026 zwischen 15:20 Uhr und 16:00 Uhr kam es in der Sarresdorfer Straße auf dem dortigen LIDL-Parkplatz in Gerolstein zu einer Verkehrsunfallflucht.





Dabei wurde ein dort geparkter PKW durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am hinteren Kotflügel beschädigt.



Der unbekannte Täter entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 06592-96260 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christoph Zimmer, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

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