Dabei wurde ein dort geparkter PKW durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am hinteren Kotflügel beschädigt.
Der unbekannte Täter entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 06592-96260 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christoph Zimmer, POK
Mainzer Str. 19
54550 Daun
06592/96260
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Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort