Wittlich
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Symbolbild

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dpa

Am Samstag, den 14.11.2026, ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz "Sportzentrum" am Sportplatz in Wittlich.



Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Ausparken aus einer Parklücke ein ordnungsgemäß parkender schwarzer BMW beschädigt.
Der beschädigte PKW parkte im Bereich des Fußweges, welcher zum Schwimmbad führt.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich (tel.: 06571 9626) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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