Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Ausparken aus einer Parklücke ein ordnungsgemäß parkender schwarzer BMW beschädigt.
Der beschädigte PKW parkte im Bereich des Fußweges, welcher zum Schwimmbad führt.
Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich (tel.: 06571 9626) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Wittlich
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Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort