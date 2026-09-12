Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Der geschädigte Fahrzeughalter parkte seinen Pkw am Donnerstagmorgen gegen 09:00 auf dem Parkplatz Am Viehmarkt vor seiner Garage ab. Am Freitagmorgen stellte er dann gegen 09:30 Uhr einen Schaden am Heck seines Fahrzeuges fest.

Demnach beschädigte ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer mit einem vermutlich roten Fahrzeug den geparkten Pkw des Geschädigten im Zeitraum des 10.09.2026, 09:00 Uhr bis 11.09.2026, 09:30 Uhr und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Schaden am Pkw des Geschädigten wird auf min. 4.000,- Euro geschätzt.



Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Schadens geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun oder jeder anderen Dienststelle.



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