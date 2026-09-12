Hillesheim/Eifel
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der geschädigte Fahrzeughalter parkte seinen Pkw am Donnerstagmorgen gegen 09:00 auf dem Parkplatz Am Viehmarkt vor seiner Garage ab. Am Freitagmorgen stellte er dann gegen 09:30 Uhr einen Schaden am Heck seines Fahrzeuges fest.

Lesezeit 1 Minute

Demnach beschädigte ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer mit einem vermutlich roten Fahrzeug den geparkten Pkw des Geschädigten im Zeitraum des 10.09.2026, 09:00 Uhr bis 11.09.2026, 09:30 Uhr und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Der Schaden am Pkw des Geschädigten wird auf min. 4.000,- Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Schadens geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun oder jeder anderen Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

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Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
pidaun@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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