Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

An der Tatörtlichkeit konnten verlorene Fahrzeugteile aufgefunden werden, die darauf hinweisen, dass es sich beim Fahrzeug des Unfallverursachers um einen Lkw handelt. Nach der Kollision entfernte dieser sich von der Örtlichkeit, ohne zuvor dem Geschädigten die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. An der Mauer des Geschädigten entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.



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