Polizeidirektion Wittlich
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Daun, Bitburger Straße 6 (ots) - Am Mittwoch, den 03.06.2026 gegen 14:20 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass es im Zeitraum von 13:30 Uhr - 14:05 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Daun, rechtsseitig vor dem Eingang / Ausgang, zu einem Verkehrsunfall kam.


Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Rangieren auf dem Parkplatz ein ordnungsgemäß abgestellter PKW Renault Captur beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Johannes Burg, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592-96260
E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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