Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Montag, den 27.04.2026 im Zeitraum von 12:30 - 18:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in Daun-Neunkirchen, in der Straße "Zum Asseberg", zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle.





Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Rangieren auf dem Parkplatz ein ordnungsgemäß abgestellter PKW (VW Polo) am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell