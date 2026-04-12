Beschädigt wurde ein dunkler Mercedes im Bereich des hinteren, beifahrerseitigen Kotflügels. Der beschädigte PKW, an dem ebenfalls ein Anhänger angekoppelt war, stand zum Unfallzeitpunkt auf einem der Parkplatze in Nähe des Haupteingangs. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier in Verbindung zu setzen.
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unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Beschädigt wurde ein dunkler Mercedes im Bereich des hinteren, beifahrerseitigen Kotflügels. Der beschädigte PKW, an dem ebenfalls ein Anhänger angekoppelt war, stand zum Unfallzeitpunkt auf einem der Parkplatze in Nähe des Haupteingangs. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier in Verbindung zu setzen.