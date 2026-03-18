Dem Spurenbild nach zu urteilen, dürfte ein bislang unbekannter PKW den VW Polo beim Vorbeifahren mit einem Außenspiegel touchiert haben. Im Anschluss entfernte sich der/die Unfallverursacher*in unerlaubt vom Unfallort.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.
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Telefon: 06551-942-0
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Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort