Prüm
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Im Zeitraum vom 17.03.2026, 17:00 Uhr, bis zum 18.03.2026, 13:00 Uhr, wurde auf dem Lehrerparkplatz des Regino-Gymnasiums im Prümer Eulenrech ein dort abgestellter, schwarzer VW Polo an der Heckklappe beschädigt.


Dem Spurenbild nach zu urteilen, dürfte ein bislang unbekannter PKW den VW Polo beim Vorbeifahren mit einem Außenspiegel touchiert haben. Im Anschluss entfernte sich der/die Unfallverursacher*in unerlaubt vom Unfallort.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
Telefon: 06551-942-0
https://s.rlp.de/PIPruem


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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