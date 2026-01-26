Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

An der Engstelle bei der Kirche in der Hauptstraße befand sich ein Linienbus bereits in der genannten Engstelle, als eine PKW-Fahrerin diesem aus Fahrtrichtung Kronenburg entgegenkam. Die PKW-Fahrerin fuhr dennoch in die Engstelle ein und touchierte den Bus mit ihrem linken Außenspiegel, sodass dieser einklappte. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt fort ohne den Unfall zu melden.

Die Polizeiinspektion Prüm konnte das flüchtige Fahrzeug, einen dunklen Opel mit Kennung EU, nicht mehr feststellen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 06551/9420-0 oder an pipruem@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell