Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort





Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit einem grauen Pkw, möglicherweise Audi, beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke in der mittleren Parkfläche einen vorwärts eingeparkten roten Pkw. An dem roten Fahrzeug entstand hierbei Sachschaden.



Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



