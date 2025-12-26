Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort



Ein beteiligter Transporter hält an der Unfallstelle an und stellt einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Der entgegenkommende beteiligte Pkw setzt seine Fahrt währenddessen ungehindert in Fahrtrichtung der Prümer Straße fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Es soll sich um einen weißen Kompaktwagen gehandelt haben.



Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Pkw machen können und / oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell