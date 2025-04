Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Mittwochmittag, den 16. April 2025, kam es gegen 15:25 Uhr in der Hauptstraße in Vollmersbach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Beim Vorbeifahren touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, einem dunkelblauen Fiat Panda älteren Baujahres und mit auffällig gelben Felgen oder Radverkleidungen, einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Hierbei verursachte der unbekannte Unfallfahrer einen Schadenswert im niedrigen dreistelligen Bereich. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt in Fahrtrichtung Idar-Oberstein / Stadtteil Lay die Unfallörtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein ermittelt nun wegen Fahrerflucht und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise in Hinblick auf das flüchtige Fahrzeug und die Fahrerin bzw. den Fahrer. Hinweise können telefonisch oder per E-Mail an hiesige Polizeidienststelle gerichtet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell