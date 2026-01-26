Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Straßenlaterne erheblich beschädigt

Im Zeitraum des 25.01.2026 bis 26.01.2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Tiergartenstraße, auf Höhe der Hausnummer 46, in Prüm.



Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren eine angrenzende Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, oder den Unfall gesehen haben, sich bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551 9420 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell