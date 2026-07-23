Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 EUR. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.
Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, 06551/9420, in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
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Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Schutzplanke beschädigt