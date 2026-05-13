Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Richtungstafel erheblich. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, sich zu melden.
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Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Richtungsschild erheblich beschädigt
Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Richtungstafel erheblich. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, sich zu melden.