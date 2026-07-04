Hermeskeil
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort beim ehemaligen REWE in Hermeskeil
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am 03.07.2026 kam es zwischen 15 Uhr und 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des ehemaligen REWE in Hermeskeil.


Der unbekannte Unfallverursacher verursachte mit seinem Fahrzeug einen Schaden an der Heckstoßstange des geparkten, orangefarbenen PKW der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Sollten sie Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug haben, werden sie gebeten sich per E-Mail (pihermeskeil@polizei.rlp.de) oder telefonisch (06503/ 9151 0) bei der Polizeiinspektion in Hermeskeil zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
__________________________
Tel: 06503/9151-0
Fax: 06503/9151-50
PiHermeskeil.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren