Der unbekannte Unfallverursacher verursachte mit seinem Fahrzeug einen Schaden an der Heckstoßstange des geparkten, orangefarbenen PKW der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.
Sollten sie Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug haben, werden sie gebeten sich per E-Mail (pihermeskeil@polizei.rlp.de) oder telefonisch (06503/ 9151 0) bei der Polizeiinspektion in Hermeskeil zu melden.
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54411 Hermeskeil
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Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort beim ehemaligen REWE in Hermeskeil