Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort beim ehemaligen REWE in Hermeskeil

Am 03.07.2026 kam es zwischen 15 Uhr und 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des ehemaligen REWE in Hermeskeil.



Der unbekannte Unfallverursacher verursachte mit seinem Fahrzeug einen Schaden an der Heckstoßstange des geparkten, orangefarbenen PKW der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.



Sollten sie Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug haben, werden sie gebeten sich per E-Mail (pihermeskeil@polizei.rlp.de) oder telefonisch (06503/ 9151 0) bei der Polizeiinspektion in Hermeskeil zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

__________________________

Tel: 06503/9151-0

Fax: 06503/9151-50

PiHermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell