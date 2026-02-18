Bitburg
Unerlaubtes Entfernen v. Unfallort - Zeugen gesucht
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 18.02.2026 (zw. 12:00-15:00 Uhr), ereignete sich in der Dieselstraße in Bitburg ein Verkehrsunfall.

Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beschädigte hierbei die Zaunanlage eines Firmengeländes.

An der Unfallörtlichkeit konnten mehrere Fahrzeugteile, welche auf einen BMW oder MINI als unfallverursachendes Fahrzeug hindeuten, aufgefunden werden.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. dem unfallbeteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren