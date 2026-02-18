Unerlaubtes Entfernen v. Unfallort - Zeugen gesucht

Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beschädigte hierbei die Zaunanlage eines Firmengeländes.



An der Unfallörtlichkeit konnten mehrere Fahrzeugteile, welche auf einen BMW oder MINI als unfallverursachendes Fahrzeug hindeuten, aufgefunden werden.



Personen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. dem unfallbeteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.



