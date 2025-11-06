Rivenich
unerlaubter Umgang mit Abfällen, Verbrennen einer Küche
Am 05.11.2025 gegen 20:40 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei über eine starke Rauchentwicklung und einen etwaigen Brand im Bereich der Moselstraße in Rivenich informiert.

Als die Kräfte der Feuerwehr und die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort eintrafen, konnte festgestellt werden, dass ein 21- und ein 19-jähriger Anwohner die Überreste einer abgebauten Küchenzeile im Garten verbrannten.

Das Feuer wurde umgehend gelöscht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

