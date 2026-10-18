Manderscheid
unberechtigtes Campen
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 17.10.2026 zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr wurden drei junge Männer mit einem in den Niederlanden zugelassenen blauen VW-Bus festgestellt, welcher im Bereich einer landwirtschaftlichen Nutzfläche in Manderscheid unberechtigt campten und ein Feuer entfacht hatten.

Lesezeit 1 Minute



Durch Zeugen wurden sie auf ihr Fehlverhalten angesprochen, woraufhin sie das Feuer löschten und sich entfernten.

Im Zuge der Nachschau durch den zuständigen Förster wurde festgestellt, dass die Brandstelle nur wenige Meter von einem Waldgebiet entfernt war, so dass eine potentielle Gefahr eines Übergreifens der Flammen gegeben gewesen sein dürfte.

Zudem wurde festgestellt, dass offenbar nicht nur Holz, sondern ein alter Reifen verbrannt wurde.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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