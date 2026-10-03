Unberechtigte Weinlese in Osann-Monzel

Bislang unbekannte Täter ernteten hierbei eine Rebfläche von etwa 2.000 m².
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich telefonisch unter 06571 9260 oder per E-Mail unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
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Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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