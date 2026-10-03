Unberechtigte Weinlese in Osann-Monzel

Im Zeitraum von Sonntag, dem 27.09.2026, 09:00 Uhr, bis Dienstag dem 29.09.2026, 11:00 Uhr, kam es in einem Weinberg an der Bernkasteler Straße in Osann-Monzel zu einer unberechtigten Weinlese.





Bislang unbekannte Täter ernteten hierbei eine Rebfläche von etwa 2.000 m².



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich telefonisch unter 06571 9260 oder per E-Mail unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



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