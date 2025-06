Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Weidenzaun in Morbach (OT Gonzerath)

Morbach (OT Gonzerath) (ots) - Am 12.06.2025, zwischen 14:30 und 20:40 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Land- und Forstwirtschaftsweg in Gonzerath in Fahrtrichtung Morbach (OT Hundheim).