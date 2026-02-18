Unbekannter zerkratzt Fahrzeug - Zeugenaufruf

Am Mittwochmittag, dem 18. Februar 2026, kam es auf dem Aldi Parkplatz in Idar-Oberstein, Ortsteil Georg-Weierbach, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Der oder die unbekannte(n) Täter zerkratze(n) den Lack eines blauen Renault Zoe im Bereich der Beifahrerseite. Hierbei wurde ein Schadenswert im niedrigen vierstelligen Bereich verursacht. Hinweise können telefonisch oder per E-Mail an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein gerichtet werden.



