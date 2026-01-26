Unbekannter sprüht Pfefferspray in Aufzug

Grund hierfür war ein gemeldeter chemischer Geruch in einem Personenaufzug.

Gemeinsam mit der Feuerwehr konnte vor Ort festgestellt werden, dass eine bislang unbekannte Person Pfefferspray in dem Aufzug versprüht hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Der betroffene Personenaufzug wurde gelüftet und konnte nach etwa einer Stunde wieder freigegeben werden.



