Vermutlich kam hierbei ein bisher unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn ab und touchierte dabei den Zaun, an welchem Sachschaden entstand.
Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.
Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können.
Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de
Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Gartenzaun und flüchtet