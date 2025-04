Unbekannte zerstechen Reifen von mehreren Fahrzeugen - Wer kann Hinweise geben?

Unbekannte Täter haben im Bereich der Hohlstraße in Idar-Oberstein an mehreren abgestellten Fahrzeugen Reifen zerstochen.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung und hofft nun auf Zeugen, welche Hinweise zu den Taten geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstachen die Täter am 12.04.2025 im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 08:40 Uhr mit einem unbekannten scharfen Gegenstand Reifen an den betroffenen Fahrzeugen. Durch die platten Reifen waren die Fahrzeuge anschließend nicht mehr fahrbereit.

Zeugen, welche Hinweise zu den Taten geben können werden gebeten sich unter 06781-5610 an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de



