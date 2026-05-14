Bislang unbekannte Täter beschädigten die Eingangstür des Marktes und verursachten hierdurch Sachschaden.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Prümtalstraße gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.
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54595 Prüm
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Unbekannte beschädigen Eingangstür eines Getränkemarktes in Prüm
Bislang unbekannte Täter beschädigten die Eingangstür des Marktes und verursachten hierdurch Sachschaden.