Unbekannte beschädigen Eingangstür eines Getränkemarktes in Prüm

In der Zeit zwischen Samstag, dem 09.05.2026, und Montag, dem 11.05.2026, kam es zu einer Sachbeschädigung an der Eingangstür eines Getränkemarktes in der Prümtalstraße in Prüm.

Bislang unbekannte Täter beschädigten die Eingangstür des Marktes und verursachten hierdurch Sachschaden.



Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Prümtalstraße gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell