Zu einem Diebstahl von Wertgegenständen sei es nach aktuellem Stand aber nicht gekommen.
Es können seitens hiesiger Dienststelle Spuren gesichert werden, welche durch die unbekannten Täter hinterlassen wurden.
Es entstand ein Sachschaden im niedrigen, dreistelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
unbefugtes Eindringen in Sportlerheim
Zu einem Diebstahl von Wertgegenständen sei es nach aktuellem Stand aber nicht gekommen.