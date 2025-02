Umweltgefährdende Abfallbeseitigung im Wald

Am 11.02.2025 wurde die Polizeiinspektion Prüm über eine illegale Müllentsorgung im Wald bei Kerschenbach, Arenberg, in Kenntnis gesetzt.





Durch bislang unbekannte Täter wurden ca. 50 Mülltüten mit Dämmwolle, Bauschutt, alten Kanistern und Hausmüll entsorgt. Zum Teil wurde die Dämmwolle direkt in einem Bachlauf entsorgt.



Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell