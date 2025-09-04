Umgekippter Transporter auf der B50neu

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der betroffene Renault Trafic mit Anhänger aufgrund unsachgemäßer Beladung mit Aluminiumprofilen im Kurven- und Gefällebereich ins Schlingern, kippte auf die Seite und kam zwischen Stand- und rechtem Fahrstreifen zum Liegen.



Der Fahrzeugführer wurde geringfügig verletzt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 5000,- Euro.



Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrbahn ist seit 10:50 Uhr wieder komplett freigegeben.



Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell