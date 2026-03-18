Überwachung des Schulwegs

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden insgesamt mehr als 15 Fahrzeuge und Fahrzeugführer*innen kontrolliert.
Es wurde ein Augenmerk auf die ordnungsgemäße Personensicherung, insbesondere von Kindern gelegt.
Erfreulicherweise musste nur eine Verwarnung ausgesprochen werden.
Es fanden beratende Gespräche statt.
Die Kontrolltätigkeit wurde durch alle sehr positiv aufgenommen.
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