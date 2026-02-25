Hierbei musste der Müllwagen stark abbremsen.
Wer konnte den Vorfall beobachten oder wurde selbst gefährdet?"
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de emtgegen."
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Überholen mit Gefährdung bei Hermeskeil-Höfchen
Hierbei musste der Müllwagen stark abbremsen.