Überholen mit Gefährdung bei Hermeskeil-Höfchen

"Zeugen gesucht" "Am 11.02.2026, gegen 06.40 Uhr wurde auf der L 151 Höhe Höfchen der Fahrer eines Müllpresswagens von einem weißen Kastenwagen trotz Gegenverkehr überholt.

Hierbei musste der Müllwagen stark abbremsen.
Wer konnte den Vorfall beobachten oder wurde selbst gefährdet?"
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de emtgegen."

