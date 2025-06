Tuningkontrolle in Idar-Obersteiner Hitze

Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Überprüfung technisch modifizierter Fahrzeuge.



Insgesamt mussten 23 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 12 Strafverfahren eingeleitet werden.

Bei 20 Fahrzeugen wurden Modifikationen festgestellt, infolge derer die Betriebserloschen ist.



An acht der kontrollierten PKW waren nachweislich gefälschte lichttechnische Einrichtungen verbaut. Hier haben sich die Hersteller der Leuchten durch die Produktion und die Fahrzeugführer durch den Gebrauch der gefälschten Teile einer Urkundenfälschung strafbar gemacht.



In einem Fall wurde ein PKW festgestellt, der offenkundig erkennbar unzulässig Verändert wurde. So waren beispielsweise für den Straßenverkehr nicht genehmigte LED-Leuchtmittel in den Halogenscheinwerfern verbaut und die Windschutzscheibe rechtswidrig beklebt.

Nach Tateröffnung händigte der Fahrzeugführer ein Gutachten gem. § 21 StVZO aus, in dem erst eine Woche zuvor die Vorschriftsmäßigkeit des PKW bestätigt wurde. Laut dem Fahrer waren die illegalen Veränderungen auch bei der Begutachtung durch den Sachverständigen verbaut.

Infolge dieser Angaben musste gegen den Sachverständigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Falschbeurkundung im Amt gem. § 348 StGB eingeleitet werden.



In allen Fällen werden Mitteilungen an die zuständige Zulassungsstelle übermittelt.



Mit wenigen Ausnahmen zeigten sich alle Betroffenen einsichtig und brachten den Polizisten Verständnis bezüglich der getroffenen Maßnahmen entgegen.



