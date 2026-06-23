Türöffnung an einem PKW - Rettung eines Kleinkindes





Eine junge Frau richtete ihren PKW nach dem Einkauf zur Abfahrt, nachdem sie ihr 8 Monate altes Kind bereits in einem MaxiCosi auf dem Beifahrersitz gesichert hatte und steckte den Fahrzeugschlüssel ins Zündschloss.



Danach begab sie sich nochmals kurz zum Kofferraum. Beim erneuten Schließen des Kofferraumdeckels verriegelte sich der gesamte PKW - wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts -automatisch, sodass für die Mutter keine Möglichkeit mehr bestand in das Fahrzeuginnere zu gelangen.



Glücklicherweise stand der PKW bei den vorherrschend hohen Außentemperaturen im Schatten, so dass die Feuerwehr zur Türöffnung bestellt wurde.



Das Kind konnte schnell und unbeschadet von der FFW Prüm aus seiner misslichen Lage befreit und zur vorsorglichen Abklärung an Rettungskräfte des DRK übergeben werden. Das Kind blieb unverletzt und war wohlauf.



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Polizeiinspektion Prüm



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