Bernkastel-Kues
Trunkenheitsfahrt
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Sonntag, den 24.05.2026, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 02:00 Uhr einen PKW in Bernkastel-Kues.

Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Polizisten einen Alkoholgeruch im Fahrzeug. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von über 3 Promille. Diesem wurde aufgrund dessen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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