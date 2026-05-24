Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Polizisten einen Alkoholgeruch im Fahrzeug. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von über 3 Promille. Diesem wurde aufgrund dessen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Trunkenheitsfahrt
Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Polizisten einen Alkoholgeruch im Fahrzeug. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von über 3 Promille. Diesem wurde aufgrund dessen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.