Der Fahrer des PKWs konnte durch die Streife der Polizei im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille ergab, wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wird eine sofortige Entziehung der Fahrerlaubnis geprüft.
Trunkenheitsfahrt
