Trunkenheitsfahrt

Der Fahrer des PKWs konnte durch die Streife der Polizei im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille ergab, wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wird eine sofortige Entziehung der Fahrerlaubnis geprüft.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

0653195270





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell