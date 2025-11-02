Trunkenheitsfahrt

Das Fahrzeug habe im weiteren Verlauf die Autobahn an der Abfahrt Freisen verlassen und setzte die Fahrt in Richtung Baumholder fort. Innerorts Baumholder konnte das Fahrzeug mit der 45 jährige Fahrzeugführerin schließlich angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Aufgrund des festgestellten Alkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der mit 1,90 Promille positiv ausfiel.

Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein vor Ort sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen sie eingeleitet.



