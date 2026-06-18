Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

Der Fahrer konnte schließlich von einer Streife einer Kontrolle unterzogen werden. Da ein Alkoholtest einen Wert von 1,7 Promille ergab, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sein Führerschein wurde einbehalten.

Nach bisherigen Erkenntnissen mussten mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Die Polizei sucht insbesondere diese Verkehrsteilnehmer sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Audi machen können. Hinweise werden von der zuständigen Polizeiinspektion Schweich unter 06502-91570 entgegengenommen.



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