Trunkenheitsfahrt mit über 3 Promille

Wittlich (ots) -



In der Nacht zum Sonntag führten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich gg. 0.00 Uhr in Wittlich-Bombogen eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem PKW Skoda durch.

Im Rahmen der Überprüfungen konnte festgestellt werden, dass der 33jährige Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,25 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Wegen einer mehrere Jahre zurückliegenden Trunkenheitsfahrt war es ihm ohnehin noch untersagt, den PKW im öffentlichen Verkehrsraum zu führen.

Er wird sich daher wegen der Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.



