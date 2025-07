Trunkenheitsfahrt mit 4-jährigem Kind auf dem Beifahrersitz im Stadtgebiet Wittlich

Eine männliche Person habe sich im Bereich des Parkplatzes Rommelsbach fußläufig zu seinem PKW begeben und hierbei auf den Zeugen einen stark alkoholisierten Eindruck gemacht. Der Fahrzeugführer sei in der Folge mit seinem PKW vom Parkplatz Rommelsbach in Richtung Innenstadt gefahren.

Beamte der Polizeiinspektion Wittlich konnten das Fahrzeug im Bereich der Feldstraße und Gerberstraße feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei konnten bei dem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen einer starken Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille.

Auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs befand sich zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle der 4-jährige Sohn des Fahrzeugführers. Beide Personen hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, das Kind saß zudem nicht auf einem Kindersitz.

Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren und mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet.

Der 4-jährige Sohn wurde durch die Beamten in die Obhut der Kindsmutter übergeben.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon 06571 926-0

E-Mail: piwittlich.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell