Wittlich
Trunkenheit im Verkehr
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 13.10.2026 gegen 02:20 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 32-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser die Kurfürstenstraße in Wittlich befuhr.



Im Zuge der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine alkoholbedingte Beeinflussung von mehr als 1,1 Promille festgestellt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

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Schlossstraße 28
54516 Wittlich
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Telefax 06571/926150
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