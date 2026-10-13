Trunkenheit im Verkehr

Am 13.10.2026 gegen 02:20 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 32-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser die Kurfürstenstraße in Wittlich befuhr.





Im Zuge der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine alkoholbedingte Beeinflussung von mehr als 1,1 Promille festgestellt.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



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