Trunkenheit im Verkehr



Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit mehr als 1,0 Promille alkoholisiert war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.



Am 10.10.2026 gegen 22:25 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann einen 48-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Wittlich-Land, als dieser die Wittlicher Straße in Salmtal befuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mit mehr als 0,3 Promille leicht alkoholisiert war.

Ihm wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.



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