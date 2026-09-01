Trunkenheit im Verkehr

Im Zuge der Kontrolle des Mannes wurde festgestellt, dass dieser mit mehr als 1,4 Promille unter Alkoholeinfluss stand.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
Im Zuge der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.
Gegen den Fahrzeughalter des Fahrzeuges wurde ein weiteres Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
Gegen 23:15 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich sodann einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer, als dieser im Bereich des Brautwegs in Wittlich unterwegs war.
Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
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