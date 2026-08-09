Die Beamten wendeten und begaben sich auf den Weg zu dem Fahrzeug. Noch vor deren Eintreffen startete der Fahrer des Pkw unvermittelt seinen Pkw und fuhr los.

Die Beamten folgten darauf dem Fahrzeug und konnten den Fahrzeugführer einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer aus der VG Kelberg hatte auf dem Weg zu seinem Fahrzeug augenscheinlich seine Schuhe verloren und war mehrfach gestürzt. Zudem konnte bei ihm starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.



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Fabian Donkers, POK

Polizeiinspektion Daun

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