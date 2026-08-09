Daun
Trunkenheit im Verkehr
Symbolbild

Symbolbild

dpa

Im Rahmen Streife konnten die Beamten am 09.08.2026 gegen 04:35 Uhr in Daun im Bereich der Berliner Straße einen geparkten Pkw feststellen, auf dessen Fahrersitz augenscheinlich eine männliche Person eingeschlafen war.

Lesezeit 1 Minute

Die Beamten wendeten und begaben sich auf den Weg zu dem Fahrzeug. Noch vor deren Eintreffen startete der Fahrer des Pkw unvermittelt seinen Pkw und fuhr los.
Die Beamten folgten darauf dem Fahrzeug und konnten den Fahrzeugführer einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer aus der VG Kelberg hatte auf dem Weg zu seinem Fahrzeug augenscheinlich seine Schuhe verloren und war mehrfach gestürzt. Zudem konnte bei ihm starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.
Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Rückfragen bitte an:

-------------------------------------------------------------
Fabian Donkers, POK
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren