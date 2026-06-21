Trunkenheit im Verkehr

Als die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort eintrafen, konnte der 24-jährige Fahrzeugführer schlafend auf dem Fahrersitz angetroffen werden.
Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann mit mehr als 1,1 Promille unter Alkoholeinfluss stand.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.
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