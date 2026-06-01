Trunkenheit im Verkehr

Am 31.05.2026 gegen 17:20 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich nach vorausgegangenen Zeugenhinweisen über einen unsicher geführten Personenkraftwagen, den 40-jährigen Fahrzeugführer eines VW aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser auf der Bundesstraße 49 zwischen Wittlich-Bombogen und Wittlich unterwegs war.





Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit einer Alkoholkonzentration von mehr als 2,7 Promille absolut fahruntüchtig war.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.



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