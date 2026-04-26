Im Rahmen dieser Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,3 Promille ergab.
Folglich wurde gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde sichergestellt und bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.
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Trunkenheit im Verkehr