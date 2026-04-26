Trunkenheit im Verkehr

Am 25.04.2026, gegen 17:20 Uhr, führte eine Streife der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues eine Verkehrskontrolle mit einem PKW-Führer in der Ortslage Piesport durch.



Im Rahmen dieser Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,3 Promille ergab.

Folglich wurde gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde sichergestellt und bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.



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