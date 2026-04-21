Trunkenheit im Verkehr

Am 20.04.2026 gegen 17:12 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich, nach vorausgegangenen Zeugenhinweisen auf eine möglicherweise alkoholisierte Fahrzeugführerin, eine 41-jährige Fahrerin eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als diese sich im Bereich der Friedrichstraße in Wittlich befand.





Im Zuge der Kontrolle wurde eine nicht unerhebliche Alkoholisierung bei der 41-Jährigen festgestellt.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.



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