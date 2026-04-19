Trunkenheit im Verkehr

Am 19.04.2026 gegen 01:32 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich nach vorausgegangenem Zeugenhinweis über eine vermutlich erheblich alkoholisierte Person einen 38-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Schweich, da dieser kurz zuvor mit seinem Fahrzeug vom Schloßplatz in Wittlich weggefahren sei.





Der Fahrzeugführer konnte mit seinem Fahrzeug durch die Beamtinnen und Beamten im Bereich der Kurfürstenstraße in Wittlich im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.



Im Zuge der Kontrolle wurde bei diesem eine Alkoholisierung von mehr als 2,5 Promille festgestellt.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell