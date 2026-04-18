Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 18.04.2026 gegen 00:27 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein mit seinem Rad die Brunnenstraße in Gerolstein in Richtung Stadtmitte.

Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Beschuldigte unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille.



Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.



Im Anschluss wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell