Trunkenheit im Verkehr

Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Beschuldigte unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille.
Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.
Im Anschluss wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.
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Christian Köb, PHK
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Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Beschuldigte unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille.